Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor der Polizei - ein erfolgloser Versuch

Celle (ots)

Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor der Polizei - ein erfolgloser Versuch

Am gestrigen Nachmittag kam es im Celler Ortsteil Klein Hehlen zu einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei und einem 37-jährigen Celler in der Witzlebenstraße. Gegen 16.45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Celler Polizei ein graues Auto der Marke Smart in der Witzlebenstraße auf. Am Fahrzeug angebracht war ein Kurzzeitkennzeichen, dass mittlerweile abgelaufen war. Grund genug sowohl das Auto als auch den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Bei Erkennen der Polizei und der angedachten Kontrolle raste der 37-jährige Celler mit seinem Kleinwagen davon. An einem aufgebauten Verkehrshindernis, einem sogenannten Poller, konnte er sich aufgrund der geringen Breite seines Autos vor dem Zugriff der Polizei schützen. Seine Freude währte aber nicht lange. Dann nachdem der junge Mann sein Fahrzeug stehen ließ und zu Fuß flüchtete konnten die Polizeibeamten ihn ergreifen. Ein weitere Feststellung - das Kennzeichen gehörte nicht zum Smart forTwo, sondern war zuvor entwendet worden. Einen Führerschein zum Führen des Fahrzeuges hatte der junge Mann leider auch nicht.

Auf der Dienststelle in der Jägerstraße angekommen wurde auch eine Alkoholbeeinflussung des Mannes festgestellt. Neben einer Atemalkoholkonzentration von 0,38 Promille verlief auch ein Test auf möglichen Drogenkonsum positiv. Folge für den 37-jährigen Mann aus Celle - Entnahme einer Blutprobe und Einleitung gleich mehrerer Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr durch Alkohol und Betäubungsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Kraftsteuergesetz und Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell