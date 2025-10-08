Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Apotheke in Unterlüß - Kasseneinsatz in Eschede aufgefunden

Celle (ots)

Am frühen Montagmorgen, den 6.10.2025, wurde in einem Wassergraben im Bereich eines Schilfbeetes zwischen den Straßen Albers Koppel und Thieles Wiesen ein Kasseneinsatz aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen gehört dieser zu einer Registrierkasse, die im Zusammenhang mit einem Einbruch in die Apotheke in Unterlüß steht. Unbekannte Täter waren in der Nacht in die Apotheke eingedrungen und hatten dort unter anderem eine Registrierkasse entwendet. Der aufgefundene Kasseneinsatz wurde offenbar im oben genannten Bereich entsorgt. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, die im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Apotheke oder im Bereich Albers Koppel / Thieles Wiesen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770.

