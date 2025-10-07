Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Messerangriff vor Bäckerei - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Celle (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, kam es vor einer Bäckerei in der Hannoverschen Straße zu einem Messerangriff. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat ein Mann nach dem Einkauf aus der Bäckerei und bemerkte, dass eine ihm unbekannte Person an seinem Fahrzeug lehnte. Als der Mann den Unbekannten ansprach, drehte sich dieser plötzlich um und versuchte, diesen mit einem Messer zu attackieren. Der Angriff blieb glücklicherweise ohne Verletzungsfolgen. Dank des unmittelbar abgesetzten Notrufes waren innerhalb kürzester Zeit mehrere Streifenwagen der Polizei am Einsatzort. Die Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen und den mutmaßlichen Täter noch vor Ort vorläufig festnehmen. Die Hintergründe der Tat sowie das mögliche Motiv des Beschuldigten sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die den Angriff beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Rufnummer 02141-2770 zu melden.

