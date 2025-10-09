Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten

Celle (ots)

Eine telefonische Amokdrohung z.N. der Oberschule Welfenallee, Celle, führte am heutigen Vormittag zu einem umfangreichen Polizeieinsatz sowie der Aufnahme der Ermittlungen durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Celle. Ein zunächst Unbekannter hat Straftaten im Schulkontext für den heutigen Tag angedroht. Die Staatsanwaltschaft wertete diese Ankündigung als Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Im Rahmen erster Ermittlungen ergab sich ein Anfangsverdacht gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis Celle. Das Amtsgericht Celle erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Tatverdächtigen, der umgehend vollstreckt wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Motivlage des Täters dauern an. Eine konkrete Gefahrenlage bestand nach jetzigen polizeilichen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen das Androhen von Straftaten sehr ernst und verfolgen diese konsequent! Die Tatbegehung kann strafrechtliche und auch schulrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Das Androhen von Straftaten kann traumatisierende Folgen bei Betroffenen auslösen. Im Bedarfsfall können Sie sich weitere Informationen über den polizeilichen Opferschutz einholen:

https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell