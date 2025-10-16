PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feuer auf Recycling Hof

Celle (ots)

Hambühren - Am Mittwoch, 15.10.2025, wird der Feuerwehr um 19:43 Uhr gemeldet, dass es auf der Abfallentsorgungsanlage im Bruchfeld, Hambühren, brennen würde. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei steht eine Lagerhalle, in der Pressmaschinen und gepresste Papierballen aufgestellt sind, bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr kann das Feuer schnell eingedämmt werden und somit ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden an. Die Lagerhalle wird durch das Feuer derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie abgerissen werden muss. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen . Der Schaden wird durch die Polizei auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Dirk Heitmann
Telefon: 05141/277 104
E-Mail: dirk.heitmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 13:27

    POL-CE: Stundenlange Sperrung der B3 nach Auffahrunfall - keine Verletzten

    Celle (ots) - Celle - Am 14.10.2025, um 12:53 Uhr, wird ein Verkehrsunfall auf der B3 zwischen den Anschlussstellen Westercelle und Nienhagen gemeldet. Hier ist ein MB Transporter mit Anhänger und ein weiterer MB Transporter auf Grund einer Panne liegen geblieben. Ein Fahrzeugführer eines Renault Transporters, mit Anhänger, erkennt die Situation zu spät. Beim ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:55

    POL-CE: Brand im Mehrfamilienhaus

    Celle (ots) - Celle - Am 14.10.2025, um 20:33 Uhr, wird der Feuerwehr Celle starker Rauch im ersten Obergeschoss des sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in der Straße Eilensteg durch einen Bewohner gemeldet. Der 40-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung ist zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr noch in seiner Wohnung. Nach dem Öffnen der Tür werden durch die Feuerwehr brennende Textilien festgestellt und abgelöscht. Auf Nachfrage gab der alkoholisierte Bewohner an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren