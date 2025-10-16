Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feuer auf Recycling Hof

Celle (ots)

Hambühren - Am Mittwoch, 15.10.2025, wird der Feuerwehr um 19:43 Uhr gemeldet, dass es auf der Abfallentsorgungsanlage im Bruchfeld, Hambühren, brennen würde. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei steht eine Lagerhalle, in der Pressmaschinen und gepresste Papierballen aufgestellt sind, bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr kann das Feuer schnell eingedämmt werden und somit ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden an. Die Lagerhalle wird durch das Feuer derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie abgerissen werden muss. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen . Der Schaden wird durch die Polizei auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

