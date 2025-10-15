Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Stundenlange Sperrung der B3 nach Auffahrunfall - keine Verletzten

Celle (ots)

Celle - Am 14.10.2025, um 12:53 Uhr, wird ein Verkehrsunfall auf der B3 zwischen den Anschlussstellen Westercelle und Nienhagen gemeldet. Hier ist ein MB Transporter mit Anhänger und ein weiterer MB Transporter auf Grund einer Panne liegen geblieben. Ein Fahrzeugführer eines Renault Transporters, mit Anhänger, erkennt die Situation zu spät. Beim Versuch auszuweichen, kollidiert der Renault mit dem Transporter ohne Anhänger. Der Renault bleibt in der Folge quer auf der Fahrbahn stehen. Durch den Aufprall stößt der Transporter gegen den Anhänger des weiteren Transporters. Der Anhänger kippt daraufhin um. Durch diesen weiteren Zusammenstoß wird auch der anhängerziehende Transporter beschädigt. Verletzt wird bei dem Auffahrunfall niemand. Die Räumung der Fahrbahn dauerte bis 19 Uhr an. In der Zeit ist die B3 in Fahrtrichtung voll gesperrt gewesen und der Verkehr ist umgeleitet worden.

