POL-PPMZ: Mainz- Amtsbekannter Randalierer in der Mainzer Altstadt verletzt - Nach Belästigung von Gästen eskaliert Streit

Mainz (ots)

Ein der Polizei amtsbekannter 41-jähriger Mann sorgte am gestrigen Donnerstag, dem 25. September 2025, in Mainz für mehrere Polizeieinsätze und musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Mann fiel erstmals gegen 15:00 Uhr vor dem Amtsgericht Mainz auf, wo er durch Randalieren für Störungen sorgte und Mitarbeiter des Amtsgerichtes die Polizei verständigten. Die Beamten konnten die Lage zunächst beruhigen und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Gegen 22:00 Uhr wurde der 41-Jährige erneut auffällig: Vor einer Gaststätte in der Neubrunnenstraße belästigte er, offensichtlich aufgrund seinen hohen Alkohoisierungsgrades, zunächst mehrere Gäste. Daraufhin geriet er mit einem Gast in einen Streit und er wurde durch sein Gegenüber am Kopf verletzt. Gegen den Gast wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

Nach der Auseinandersetzung erhielt der 41-Jährige zunächst einen Platzverweise, welchem er aber diesmal nicht nachkam und musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, um weitere Störungen zu verhindern. Aufgrund seiner erlittenen Kopfverletzung wurde er jedoch durch den verständigten Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

