POL-PPMZ: Korrektur der Pressemeldung vom 24.09.2025, 04.03. Uhr

Mainz (ots) - In den frühen Morgenstunden des 22. September 2025 meldete ein Zeuge der Polizei Mainz eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Er hatte beobachtet, wie eine Person, um 7:25 Uhr an einer Tankstelle in der Saarstraße eine Flasche Wodka kaufte und diese vor der Abfahrt trank. Auf dem Beifahrersitz saß ein Kind. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in der Wallstraße geparkt aufgefunden werden. Die Beamten nahmen ...

mehr