POL-PPMZ: Korrektur der Pressemeldung vom 24.09.2025, 04.03. Uhr
Mainz-Oberstadt (ots)
In der ursprünglichen Pressemeldung ist als Tatzeitpunkt der Mittwochabend angeführt. Tatsächlich handelte es sich um den Dienstagabend.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz
Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell