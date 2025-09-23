PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt am frühen Morgen

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22. September 2025 meldete ein Zeuge der Polizei Mainz eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Er hatte beobachtet, wie eine Person, um 7:25 Uhr an einer Tankstelle in der Saarstraße eine Flasche Wodka kaufte und diese vor der Abfahrt trank. Auf dem Beifahrersitz saß ein Kind. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in der Wallstraße geparkt aufgefunden werden. Die Beamten nahmen Kontakt zur Fahrzeughalterin und ihrem Lebensgefährten auf, der aufgrund der guten Beschreibung durch den Zeugen zweifelsfrei als Fahrer identifiziert wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 30-jährigen Fahrers ergab um 07:55 Uhr einen Wert von 1,00 Promille. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen. Die Anwesenheit eines Kindes im Fahrzeug unterstreicht die besondere Verantwortung und Gefährdung, die von Trunkenheit am Steuer ausgeht. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

