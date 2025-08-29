PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPKO: Die Polizei Bendorf öffnet ihre Tore

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 von 10:00 - 16:00 Uhr lädt die Polizei 
Bendorf Groß und Klein zum Tag der offenen Tür ein.

Verschiedene Attraktionen locken an diesem Tag in den Lohweg 34 nach 
Bendorf. Neben Touren durch die Dienststelle werden unsere 
Fahrzeugflotte und Ausrüstung im wahrsten Sinne hautnah präsentiert.
Es wird Vorführungen unserer Diensthundestaffel, der Alkohol- und 
Drogenmoderatoren und des Unfallaufnahmeteams geben.

Interessierte Bewerber können sich auch gleich von unseren 
Einstellungsberatern für den Beruf begeistern lassen. Und die 
Kleinsten können sich sogar einen Kinderdienstausweis verdienen.

Bei der ganzen "Anstrengung" soll das leibliche Wohl natürlich nicht 
zu kurz kommen.

Da die Parkmöglichkeiten im Umkreis unserer Dienststelle begrenzt 
sind, bitten wir entweder den Parkplatz Mühlenstraße oder den am 
Kaufland in Bendorf mitzubenutzen.

Wir sind uns sicher, dass dieser Tag sowohl für die Bendorfer Polizei, als auch für die Besucherinnen und Besucher einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird und würden uns freuen, Sie unter unseren Gästen begrüßen zu dürfen!

