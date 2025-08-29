PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf/WW. vermisst

Koblenz (ots)

Seit Mittwochvormittag, 27.08.2025 wird die 16-jährige Michelle B. 
aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im 
Bereich Mayen auf.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in
jugendgefährdendem Milieu aufhält.

Beschreibung:
1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare

Bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift, 
schwarzer Cordhose und schwarz-weißen Sneakers der Marke "DC Shoes".

Vermutlich führt die Vermisste eine pinke Tasche sowie einen 
Schlafsack mit sich.
Lichtbilder der Vermissten sowie der Kleidung können unter
https://s.rlp.de/l1dtvo6 eingesehen werden.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende 
Dienststelle ist derzeit die Polizeiinspektion Montabaur 
(02602-92260).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

