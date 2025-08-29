POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf/WW. vermisst
Koblenz (ots)
Seit Mittwochvormittag, 27.08.2025 wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im Bereich Mayen auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in jugendgefährdendem Milieu aufhält. Beschreibung: 1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare Bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift, schwarzer Cordhose und schwarz-weißen Sneakers der Marke "DC Shoes". Vermutlich führt die Vermisste eine pinke Tasche sowie einen Schlafsack mit sich. Lichtbilder der Vermissten sowie der Kleidung können unter https://s.rlp.de/l1dtvo6 eingesehen werden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende Dienststelle ist derzeit die Polizeiinspektion Montabaur (02602-92260).
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
