POL-PPMZ: Körperverletzungsdelikt am Mainzer Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Abend des 22. September 2025 wurde ein 24-jähriger Mann am Hauptbahnhof Mainz Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:10 Uhr am Bahnhofsvorplatz in der Nähe der Bushaltestelle "I" und des Eingangs zur Bar "U 1".

Ein Zeuge berichtete, dass sich ein unbekannter Mann dem Geschädigten und seinem Begleiter näherte. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung soll der Täter ein Messer gezogen und dem Opfer damit nicht lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme der Uniklinik Mainz gebracht.

Der Beschuldigte, der nach der Tat in Richtung Münsterplatz flüchtete, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht aufgegriffen werden. Der Geschädigte gab an, den Täter nicht zu kennen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, trug eine Kapuze und eine Maske bis unter die Augen.

Jacke: blauer Torso, weiße/beige Oberarme und schwarze Unterarme.

Hose: schwarz oder grau.

Sprach bei der Tatausführung Persisch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

