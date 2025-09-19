Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Kollision zwischen Motorrollerfahrer und PKW in der Rheinstraße - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 18. September 2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rheinstraße/Quintinsstraße. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin die Rheinstraße in Fahrtrichtung Quintinsstraße. Zeitgleich soll ein 81-jähriger Fahrer eines Motorrollers auf derselben Fahrspur unterwegs gewesen sein. Beim Abbiegen des Pkws nach links in die Quintinsstraße kam es vermutlich zu einer Kollision, woraufhin der Rollerfahrer stürzte und sich verletzte. Aufgrund fehlender Erinnerung des Rollerfahrers und der Schocksituation der Pkw-Fahrerin konnte der Unfallhergang bisher nicht aufgeklärt werden. Bislang liegen lediglich Wahrnehmungen von Zeugen vor, die den Zusammenprall gehört haben.

Der Rollerfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde zunächst sicher abgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell