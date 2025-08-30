Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten im Raum Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in Lippstadt zu einer erneuten Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 4.25 Uhr wurden Anwohner im Bereich des Hellinghäuser Weg im Westen Lippstadts durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Eine Anwohnerin konnte aus ihrer Wohnung beobachten, wie zwei junge Männer auf Fahrrädern vom Hellinghäuser Weg in Richtung Udener Straße flüchteten. Durch die Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt wurde am Wohnhaus Hellinghäuser Weg 9 ein aufgesprengter Zigarettenautomat festgestellt. Durch die Wucht der Sprengung wurde der Automat vollständig zerstört.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell