PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall mit E-Scooter leichtverletzt

Soest (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich am vergangenen Freitag zwei 11-jährige Mädchen aus Soest bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter zu. Um 15:55 Uhr befuhren die beiden Mädchen verbotener Weise gemeinsam auf einem E-Scooter in Soest den Kaiser-Otto-Weg in Fahrtrichtung Ottawa Weg. Ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, überquerten die beiden Mädchen die Kreuzung Kaiser-Otto-Weg / Ottawa Weg / Britischer Weg und übersahen dabei einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Pkw Toyota, der von einer 51-jährigen Soesterin gesteuert wurde. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision der Fahrzeuge, bei der sich die beiden 11-jährigen Mädchen auf dem E-Scooter leicht verletzten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies. Hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 07:42

    POL-SO: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Versammlungen in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am Sonntag, 31. August, finden in Lippstadt zwei angemeldete Versammlungen statt. Die Alternative für Deutschland (AfD) führt von 13 bis 17 Uhr eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Rathausplatz durch. Zeitgleich gibt es eine Gegendemonstration der "Aktion Buntes Lippstadt" in Form eines Aufzugs durch die Innenstadt. Rund um die Versammlungen kommt es ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:40

    POL-SO: Kaffee, Süßigkeiten und Bargeld aus Firmenwagen gestohlen

    Soest (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 14:45 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, wurde im Vogelerweg in Soest ein Firmenwagen einer Snackautomatenfirma aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter knackten das Schloss einer Hecktür und entwendeten mehrere Kartons mit Kaffee, mehrere Packungen Schokoriegel und einen Karton, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand, aus dem Fahrzeug. Die Beute wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren