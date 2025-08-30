Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall mit E-Scooter leichtverletzt

Soest (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich am vergangenen Freitag zwei 11-jährige Mädchen aus Soest bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter zu. Um 15:55 Uhr befuhren die beiden Mädchen verbotener Weise gemeinsam auf einem E-Scooter in Soest den Kaiser-Otto-Weg in Fahrtrichtung Ottawa Weg. Ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, überquerten die beiden Mädchen die Kreuzung Kaiser-Otto-Weg / Ottawa Weg / Britischer Weg und übersahen dabei einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Pkw Toyota, der von einer 51-jährigen Soesterin gesteuert wurde. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision der Fahrzeuge, bei der sich die beiden 11-jährigen Mädchen auf dem E-Scooter leicht verletzten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies. Hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (rs)

