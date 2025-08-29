PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Versammlungen in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, 31. August, finden in Lippstadt zwei angemeldete Versammlungen statt. Die Alternative für Deutschland (AfD) führt von 13 bis 17 Uhr eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Rathausplatz durch. Zeitgleich gibt es eine Gegendemonstration der "Aktion Buntes Lippstadt" in Form eines Aufzugs durch die Innenstadt.

Rund um die Versammlungen kommt es zu temporären Straßensperrungen, durch die mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Lippstädter Innenstadt zu rechnen ist. Der Demonstrationszug führt vom Bernhardbrunnen über die Lange Straße, Geiststraße, Brüderstraße, Marktstraße, Cappelstraße, Rathausstraße und erneut Lange Straße zurück zum Bernhardbrunnen. Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

