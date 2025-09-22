PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizeieinsatz am Hauptbahnhof - Störung der öffentlichen Ordnung

Mainz (ots)

Bereits am Freitagmittag (19.09.2025 - 12:00 Uhr) wurde die Polizei zu einem Vorfall am Hauptbahnhof gerufen. Ein 41-jähriger Mann hatte dort lautstark Passanten beleidigt und wilde Drohungen gegen andere Volksgruppen und Polizisten ausgesprochen. Ein Zeuge meldete zudem, dass der Mann an abgestellten Fahrrädern rüttelte und dies möglicherweise einem Dienstahl diene.

Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf die Person und nahmen die Identität des Mannes fest. Während der Maßnahmen beleidigte der Mann die Polizisten mit sexuellen Praktiken und zog Vergleiche zur NS-Zeit. Er wurde zur Dienststelle gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde für ihn ärztliche Hilfe veranlasst.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

