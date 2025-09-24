POL-PPMZ: Streit eskaliert - Frau mit Messer verletzt
Mainz-Oberstadt (ots)
Am Mittwochabend, gegen 22.10 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Berliner Straße. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eskalierte ein Streit zwischen einer 34-jährigen Bewohnerin und einem 35-jährigen Bewohner. Hierbei verletzte der 35-jährige die 34-jährige mit einem Messer. Die 34-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Der 35-jährige wurde von Polizeikräften zur Durchführung weiterer Maßnahmen zu einer Dienststelle verbracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-jährige danach entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zum Motiv kann die Polizei aktuell keine Angaben machen.
