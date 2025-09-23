PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Ungewöhnlicher Teilediebstahl im Heiligkreuzareal an BMW i4

Mainz (ots)

Unbekannte Täter haben im Heiligkreuzareal in Mainz einen BMW i4 in einer Tiefgarage aufgebrochen und hochwertiges Zubehör im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Geschädigte hatte sein Elektrofahrzeug, am Sonntagabend (21.09.25) gegen 19:00 Uhr auf seinem fest zugewiesenen Stellplatz abgestellt. Als er das Fahrzeug am Montagmorgen gegen 08:10 Uhr wieder aufsuchte, musste er feststellen, dass es unverschlossen war und systematisch ausgeschlachtet wurde.

Die Täter gingen mit Gewalt und fachkundigem Vorgehen vor. Sie rissen die Frontstoßstange des Fahrzeugs ab und entwendeten die Frontscheinwerfer sowie beide Seitenspiegel. Zudem schlugen sie eine hintere Seitenscheibe ein, um in das Wageninnere zu gelangen. Dort stahlen sie das Lenkrad, das Navigations- und Infotainment-System sowie den Boardcomputer. Im Bereich der Heckstoßstange wurde eine Steuereinheit vermutlich herausgeflext und ebenfalls entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Aufgrund des Vorgehens und der gestohlenen Teile gehen die Ermittler von einer zielgerichteten Tat aus. Eine Videoüberwachung der Tiefgarage existiert nicht. Weitere PKW waren nicht betroffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

