Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei nimmt polizeibekannten Mann in Gewahrsam

Mainz (ots)

Nach mehreren Anrufen von besorgten Bürgern hat die Polizei am gestrigen Abend einen Mann in Gewahrsam genommen, der sich aggressiv und störend verhielt.

Gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen, dass eine männliche Person im Bereich des Bonifaziusplatzes Passanten anbrüllen und vor fahrende Fahrzeuge springen würde.

Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Kaiserstraße an. Bei der folgenden Kontrolle wirkte die Person stark alkoholisiert und zeigte emotional instabiles Verhalten. Er gab wirre und zusammenhangslose Äußerungen von sich und verweigerte eine Zusammenarbeit mit den Beamten.

Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und weitere Störungen zu verhindern, wurde dem Mann ein Platzverweis für mehrere zentrale Bereiche der Stadt erteilt, darunter die Kaiserstraße und der Bonifaziusplatz. Da er dem Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde er zur Dienststelle gebracht.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde die Ingewahrsamnahme des Mannes bis Mitternacht angeordnet. Eine strafrechtliche Relevanz lag nicht vor.

Der 41-jährige, sehr schlanke und ca. 180 cm große Mann mit schwarzer Hautfarbe fiel zuletzt nahezu täglich im Umfeld des Bahnhofs auf. Passanten berichteten, dass er aufgrund seines Verhaltens beängstigend wirke. Dieses ist offenkundig alkoholbedingt. Bisher beschränkt sich sein aggressives Auftreten auf erhebliche Belästigungen und zum Teil Beleidigungen.

Bei Auftreten des Mannes bittet die Polizei, auch zum Schutz seiner Person vor den Konsequenzen durch die Begehung von Straftaten, um Hinweise unter den bekannten Nummern. In dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell