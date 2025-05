BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen

Weil am Rhein (ots) - Zwei mit Haftbefehlen gesuchte Männer wurden durch die Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen festgenommen. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Am Freitagmittag (02.05.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32-Jährigen bei der Einreise mit der ...

