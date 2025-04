BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Einmietbetrüger durch Bundespolizei festgenommen

Basel (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrfacher Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am Samstagabend, dem 26. April 2025 geriet der 28-Jährige am Badischen Bahnhof in Basel, in einer Regionalbahn Richtung Deutschland, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein ...

