POL-CE: Verkehrsunfall Unfall auf der B 214 endet ohne Verletzungen

Wietze (ots)

Am heutigen Freitagmittag kam es auf der Bundestraße 214 zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Gegen 12.09 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Winsen/Aller mit seinem Hondo Civic die B 214 von Jeversen kommend in Richtung Wietze.

Rund 150 Meter vor einem dortigen Kreisel in der Nähe des ansässigen Geflügelschlachthofes kam der Fahrzeugführer aus bislang noch unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch des Gegenlenkens geriet der Hondo ins Schleudern und landete letztlich im rechtsseitigen Grünstreifen. Der Autofahrer konnte glücklicherweise selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen. Ein Besatzung eines alarmierten Rettungswagens konnte den Winsener nach kurzer Behandlung sofort wieder entlassen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zu Verkehrsbeeinträchtigung kam es nicht.

