Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradunfall - Herbstlaub ist die Ursache

Lachendorf (ots)

Um gestrigen Sonntag kam es um 13.30 Uhr im Bereich der Ortschaft Lachendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad, bei dem ein 84-jähriger Mann aus Celle stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Mann befuhr mit seinem Pedelec zur Mittagszeit ortseinwärts die Bahnhofstraße in Lachendorf. Auf Höhe des Römerwegs übersah er dann aber eine Bordsteinkante, welche komplett durch heruntergefallenes Laub bedeckt war. Der ältere Herr verlor das Gleichgewicht, stürzte und zog sich offensichtlich Verletzungen am Hinterkopf zu. Zeugen des Unfalls verständigten sofort den Rettungsdienst. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Celler Krankenhaus verbracht.

Im Nachgang dieses Unfall gibt die Celler Polizei folgende Tipps für Radfahrende in der Herbstzeit:

Tipps für das Fahren auf Laub

- Achten Sie auf versteckte Hindernisse: Laub kann Schlaglöcher, Steine und andere Gefahren verdecken. Fahren Sie daher besonders aufmerksam. - Planen Sie längere Bremswege ein: Bremsen Sie vorausschauend und mit Bedacht, da der Bremsweg auf Laub länger ist. - Vermeiden Sie abruptes Bremsen und Lenken: Führen Sie keine ruckartigen Manöver durch, da dies zum Ausbrechen des Fahrrads führen kann. - Reduzieren Sie die Geschwindigkeit: Fahren Sie langsamer als üblich, da nasses Laub rutschig ist. - Seien Sie vorsichtig in Kurven: Fahren Sie in Kurven langsam und rollen Sie eher hinein, anstatt zu bremsen oder in die Pedale zu treten. - Reduzieren Sie den Reifendruck: Etwas weniger Reifendruck erhöht die Auflagefläche des Reifens und verbessert den Grip. - Fahren Sie vorausschauend: Halten Sie Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und seien Sie stets bereit, schnell zu reagieren, insbesondere bei schlechter Sicht.

