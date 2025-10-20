Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis - Mechanischer Einbruchschutz zahlt sich aus

Celle (ots)

Am vergangen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl zum Nachteil einer Zahnarztpraxis der der Hannoverschen Heerstraße. Bislang Unbekannte versuchten offensichtlich in der Nacht zum Sonntag in die Praxis einzubrechen. Zunächst versuchten die Täter durch Aufhebeln eines dortigen Fensters ins Gebäudeinnere einzudringen. Als dieser Versuch scheitere versuchten sie es weiterhin mit dem Einschlagen einer Scheibe. Aber auch auf diesem Wege gelang es den Täter nicht, in das Objekt einzusteigen. Daran kann man sehr gut erkennen, dass mechanische angebrachte Sicherheitsvorkehrungen einen Einbruch durchaus vereiteln können.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals daraufhin, dass sich sowohl Privatpersonen oder als Gewerbetreibende kostenlos, neutral und vor Ort durch die Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Celle, Frau Cosima Bauer, dahingehend beraten lassen können, wie ein entsprechendes Objekt durch Sicherheitstechnik geschützt werden kann. Dazu können sie Frau Bauer unter der Telefonnummer 05141/277-109 oder per Mail unter postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de erreichen.

