POL-Pforzheim: (CW)Bad Herrenalb - Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer

Bad Herrenalb (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Herrenalb nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger KTM-Fahrer am Sonntagabend gegen 18 Uhr den Kreisverkehr in der Ettlinger Straße in Bad Herrenalb, als ein 80-jähriger Lancia-Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr und den Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 16-Jährige kam zu Fall und wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

