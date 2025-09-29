POL-Pforzheim: (CW)Bad Herrenalb - Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer
Bad Herrenalb (ots)
Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Herrenalb nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.
Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger KTM-Fahrer am Sonntagabend gegen 18 Uhr den Kreisverkehr in der Ettlinger Straße in Bad Herrenalb, als ein 80-jähriger Lancia-Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr und den Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 16-Jährige kam zu Fall und wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
