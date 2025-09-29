Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Mülltonnen angezündet? - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zum Brand zweier Mülltonnen sind die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen in Haiterbach ausgerückt. Gegen 4:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen über einen Mülleimerbrand nahe einer Schule in der Hohenrainstraße alarmiert. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, hatte das Feuer die Tonne fast vollständig zerstört. Kurz darauf wurde eine weitere brennende Mülltonne in einer Hofeinfahrt in der Beihinger Straße festgestellt. Diese konnte ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine untere vierstellige Summe. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen wird ein Tatzusammenhang geprüft. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell