Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Hochwertige Fahrräder entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Neulingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist ein Unbekannter in Bauschlott in eine Garage eingedrungen und hat Elektrofahrräder im Gesamtwert von mehreren tausend Euro an sich genommen.

Nach bisherigem Sachstand befanden sich die Räder in der Garage eines in der Straße "Am Göbricher Pfad" befindlichen Einfamilienhauses. Zwischen 03:00 Uhr und 4:30 Uhr nahm die Täterschaft die mit einem Sicherheitsschloss verbundenen Räder ansich und verließ das Grundstück. Auch aus einem Nachbargebäude wurde ein Fahrrad an sich genommen, jedoch auf der anderen Straßenseite an einem Zaun abgestellt, so dass hier offenbar kein Schaden entstand.

Zeugen, die möglicherweise weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder entsprechende Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

