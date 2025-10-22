Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Celle (ots)

In den Mittagstunden des gestrigen Dienstag kam es im Celler Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Frau aus Celle leicht verletzt wurde.

Gegen 11.40 Uhr befuhr die Dame mit ihrem Fahrrad die 77er Straße aus Richtung Hallenbad kommend , um in Richtung Sankt-Georg-Garten weiterzufahren. Dazu nutzte sie ordnungsgemäß den Fahrradweg. Im Einmündungsbereich von 77er Straße und Burgstraße wollte sie bei Grünlicht an der dortigen aufgestellten Ampel die Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem 72-jährigen Mann aus Celle übersehen, der mit seinem Auto der Marke Kia von der 77er Straße kommend nach rechts in die Burgstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Glücklicherweise alarmierte ein Zeuge den Rettungsdienst und die Polizei. Die 64jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Untersuchung in das Allgemeine Krankenhaus gebracht.

