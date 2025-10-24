Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Enkeltrick und dem Motto "falscher Polizeibeamte" leider wieder erfolgreich

Celle (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei von einer 87-järhigen Frau aus Celle darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese offensichtlich Opfer der Masche von sogenannten "falschen Polizeibeamten" geworden ist.

Bereits am Vortrage habe die ältere Dame einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, in dessen Verlauf der falsche Polizeibeamte von einem Überfall in der Gegend des Wohnsitzes der Geschädigten berichtet habe. Die Polizei habe in diesem Zusammenhang eine "Liste mit Namen" aufgefunden. Auf dieser Liste sei auch der Name der 87-jährigen aufgeführt. Fahndungsmaßnahmen seien eingeleitet worden.

Dann wurde die spätere Geschädigte aber nach ihren persönlichen finanziellen Verhältnissen ausgiebig befragt. Schließlich habe der falsche Polizeibeamten die 87-jährige aufgefordert, eine größere Summe Bargeld unter einem Vorwand bei einem Celler Kreditinstitut abzuholen. Der Vorwand sollte genutzt werden, um die Angestellten des Kreditinstitutes zur Herausgabe des Bargeldes zu bewegen. Die abgehobene Bargeldsumme sollte dann nach den Anweisungen des falschen Polizeibeamten an einem Ort in Grundstücksnähe abgelegt werden. So gelang es den Tätern eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich zu ergaunern.

Dazu Tipps der Polizei Celle - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. - Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Die Polizei empfiehlt: Schützen Sie sich vor lästigen und gefährlichen Telefonanrufen, indem Sie sich aus dem Telefonbuch austragen lassen! Ihr Umfeld hat Ihre Telefonnummer und muss diese nicht nachschlagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell