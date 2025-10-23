Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Streitigkeiten in sozialen Netzwerken enden in körperlicher Auseinandersetzung

Celle (ots)

In den gestrigen Abendstunden kam es im Celler Innenstadtbereich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zumindest zwei Personen. Die Ursache der Auseinandersetzung liegt offenbar in einem zuvor über TikTok ausgetragenen Streit.

Nach Angaben des späteren Opfers umzingelte eine Gruppe von Männern um 19.45 Uhr in Höhe eines Dönerladens in der Straße Am Heiligen Kreuz den 37-jährigen in Münster wohnhaften Mann.

Ein der Polizei Celle bereits namentlich bekannter 34-jähriger Mann aus Celle trat offensichtlich aus der Personengruppe heraus und schlug dem Opfer aus Nordrhein-Westfalen mehrfach ins Gesicht. In der Folge wurde das bereits am Boden liegende Opfer noch mit Füßen getreten.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Celler Täter eingeleitet.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell