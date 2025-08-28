Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 29-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Flensburg (ots)

Am Mittwochabend (27.08.25), um 19.07 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ziegeleistraße/Swinemünderstraße, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitt. Ein Sachverständiger wurde für die Unfallursachenermittlung hinzugezogen.

Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr mit dem Pkw die Swinemünder Straße. An der Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Ziegeleistraße musste sie nach ersten Erkenntnissen verkehrsbedingt warten, da einige Pkw diese Straße befuhren. Nachdem diese den Einmündungsbereich passiert hatten, bog die 47-Jährige nach links in die Ziegeleistraße ab. Es kam zu einer Kollision mit einem 29-jährigen Rennradfahrer, welcher die Ziegeleistraße in Richtung Kielseng auf der Fahrbahn befuhr. Der junge Mann zog sich bei dem Zusammenstoß u.a. Verletzungen im Becken und Oberschenkelbereich zu. Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung durch die eingesetzten Rettungskräfte und einen Notarzt, wurde der junge Mann ins Krankenhaus verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg, wurde ein Gutachter zur polizeilichen Unfallaufnahme hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr in Fahrtrichtung Flensburg kurzfristig gesperrt werden. Sowohl der PKW als auch das Rennrad wurden zur weiteren Begutachtung eingeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell