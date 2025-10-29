Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zirka 15.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall - keine Verletzten

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 53 Jahre alte Daimler-Fahrerin befuhr gegen 13:45 Uhr die Dorfstraße in Richtung Wathlingen. Ein vor ihr fahrendes Fahrzeug musste im Einmündungsbereich der Straße "Rüterhege" verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin zu spät und versuchte durch Ausweichen ein Auffahren zu verhindern. Dabei geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen und in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Volvo einer 39-jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei mehr als 15.000 Euro.

