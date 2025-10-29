PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zirka 15.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall - keine Verletzten

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 53 Jahre alte Daimler-Fahrerin befuhr gegen 13:45 Uhr die Dorfstraße in Richtung Wathlingen. Ein vor ihr fahrendes Fahrzeug musste im Einmündungsbereich der Straße "Rüterhege" verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin zu spät und versuchte durch Ausweichen ein Auffahren zu verhindern. Dabei geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen und in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Volvo einer 39-jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei mehr als 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 12:53

    POL-CE: Lange Haftstrafen für Celler Drogendealer Urteile beim Landgericht Lüneburg

    Celle (ots) - Nach intensiven Ermittlungen gelang es der Celler Staatsanwaltschaft und Polizei im März, den Verdacht des Drogenhandels durch drei junge Männer aus Stadt und Landkreis Celle zu erhärten. Der Zugriff im Stadtbereich erfolgte seinerzeit durch ein auf Observation und Festnahme spezialisiertes Mobiles Einsatzkommando des Landeskriminalamtes (LKA). Im ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:49

    POL-CE: Dieseldieb in Bergen beim Abzapfen auf frischer Tat ertappt

    Celle (ots) - Bergen - Am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 11:51 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über den polizeilichen Notruf ein verdächtiger Umstand im Gewerbegebiet "Auf der Schanze" in Bergen gemeldet. Der Verkehrsteilnehmer gab an, dass er eine männliche Person dabei beobachtet habe, wie diese vermutlich Dieselkraftstoff aus einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw eines hiesigen ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 15:54

    POL-CE: Pressemitteilung - Fr., 24.10.2025 bis So., 26.10.2025

    Landkreis Celle / (ots) - Jugendliche zündeln mit Spraydosen im Wald Celle/Boye - Am Freitagnachmittag stellte eine Spaziergängerin in einem Waldgebiet im westlichen Bereich Celles ein paar offene Flammen fest. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass dort ein paar Spraydosen brannten. Die Dosen konnten von der Frau ohne Gefährdung von den Flammen getrennt werden, ehe die Flammen mit Sandboden gelöscht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren