Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei durchsucht mehrere Objekte im Stadtgebiet

Celle (ots)

Die Polizei Celle hat auf Anordnung des Amtsgerichts Celle in der vergangenen Nacht (30./31.10.2025) insgesamt fünf Objekte im Stadtgebiet durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Geschäftsräume in der Bahnhofstraße sowie drei Wohnungen im Bereich der Heese und in der Innenstadt. Hintergrund sind Ermittlungen wegen unerlaubter Veranstaltung von Glücksspielen. Die Ermittlungen richten sich dabei gegen drei Männer aus Celle im Alter zwischen 36 und 50 Jahren. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Celle wurden bei den Durchsuchungen sowohl von weiteren Polizeikräften als auch von Angehörigen anderer Behörden (Steuerfahndung und Ausländerbehörde) unterstützt. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend bis zu den Triftanlagen in beide Fahrtrichtungen, die Arndstraße sowie die Straße Altenhäusen gesperrt. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem mehrere Spielautomaten, Mobiltelefone und PCs sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

