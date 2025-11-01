Polizeiinspektion Celle

POL-CE: angezündeter Mülleimer

Wathlingen Nienhagener Straße (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, wird der Polizei Wathlingen der Brand eines Mülleimers an dem Lebensmittelmarkt REWE an der Nienhagener Straße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter einen brennenden Gegenstand in den Mülleimer geworfen, wodurch dieser in Brand geraten ist. Der Mülleimer steht unter dem Vordach des Lebensmittelmarktes, wodurch die Gefahr bestanden hat, dass die Fassade beschädigt wird. Ein Schaden ist hier jedoch nicht entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lebensmittelmarktes in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr gemacht haben. Telefonnummer 05141-2770

