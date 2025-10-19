Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Attacke in Jena Nord

Jena (ots)

Wie der Polizei am Samstagvormittag mitgeteilt wurde, tobten sich unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Jena Nord künstlerisch aus: zahlreiche Stromkästen und eine Straßenbahnhaltestelle beschmierten diese mit blauer und gelber Farbe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 16.10.2025, 14:00 Uhr bis 17.10.2025, 05:30 Uhr ereignet haben. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell