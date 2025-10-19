PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit mehreren Verletzten auf der B7

Weimar (ots)

Zu einem Unfall mit insgesamt drei verletzten Personen kam es am Freitag auf der B7 im Bereich der Ampelkreuzung am Abzweig Isseroda. Hier befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw die B7 in Richtung Weimar und ordnete sich an besagter Kreuzung auf der Linksabbiegerspur in Richtung Hopfgarten ein. Im letzten Moment entschloss sich der Fahrzeugführer nun doch geradeaus Richtung Nohra zu fahren und wechselte die Spur ohne zu beachten, dass von hinten ein LKW heranfuhr. In der Folge kam es zur Kollision wobei der Verursacher und sein Beifahrer glücklicherweise nur leicht verletzt und der LKW-Fahrer ebenfalls nur leicht verletzt wurden.Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf circa 10.000,00 Euro geschätzt. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für eine Stunde voll- beziehungsweise teilgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

