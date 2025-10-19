Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti im Bereich Weimarhallenpark

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei Weimar den Hinweis, dass im Bereich Weimarhallenpark gerade ein frisches Graffiti gesprüht wird. Mit Eintreffen der Streifen flüchteten die Täter durch den Weimarhallenpark und konnten im Laufe der Maßnahmen - und trotz des Einsatzes eines Fährtensuchhundes - nicht mehr aufgefunden werden. Jedoch ließen sie die Sprühdosen vor Ort, welche als Spurenträger sichergestellt werden konnten. Im Umfeld des Tatortes wurden ebenfalls diverse persönliche Gegenstände aufgefunden, welche erste Rückschlüsse auf die Täter zulassen und somit Gegenstand der Ermittlungen sind.

