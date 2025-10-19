Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenhaus abgebrannt

Apolda (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurden Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, gleich mehrere Freiwillige Feuerwehren in eine Gartenanlage nach Bad Sulza gerufen. Ein Gartenhaus stand dort im Vollbrand und das Feuer griff auf ein benachbartes Poolhaus über. Die Feuerwehren konnten den Brand durch zügiges und engagiertes Handeln schnell löschen. Eine großangelegte Suche mit Polizeihubschrauber und überregionalen Polizeikräften, nach einem möglichen flüchtigen Täter, verlief erfolglos. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70'000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

