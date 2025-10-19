PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkohol im Straßenverkehr

Jena (ots)

Die Polizei aus Stadtroda wurde am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gerufen. In der Straße "Zum Weihertal" in Stadtroda war ein Pkw Renault, gesteuert von einem 26-jährigen Mann, gegen 00:05 Uhr von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 26-jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer des Pkw deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein erster Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

