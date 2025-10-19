PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Apolda (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Am Brückenborn in Apolda. Eine Verkehrskontrolle ergab, dass die männliche Person unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erzielte einen Wert von 1,81 Promille. Eine entsprechende Anzeige, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, erwartet ihn nun.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 07:40

    LPI-J: Gartenhaus abgebrannt

    Apolda (ots) - Zu einem Gebäudebrand wurden Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, gleich mehrere Freiwillige Feuerwehren in eine Gartenanlage nach Bad Sulza gerufen. Ein Gartenhaus stand dort im Vollbrand und das Feuer griff auf ein benachbartes Poolhaus über. Die Feuerwehren konnten den Brand durch zügiges und engagiertes Handeln schnell löschen. Eine großangelegte Suche mit Polizeihubschrauber und überregionalen Polizeikräften, nach einem möglichen flüchtigen Täter, ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:13

    LPI-J: Alkohol im Straßenverkehr

    Jena (ots) - Die Polizei aus Stadtroda wurde am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gerufen. In der Straße "Zum Weihertal" in Stadtroda war ein Pkw Renault, gesteuert von einem 26-jährigen Mann, gegen 00:05 Uhr von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 26-jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer des Pkw deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein erster Test ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:03

    LPI-J: leicht verletzter Pkw-Fahrer

    Jena (ots) - Glück hatte am 17.10.2025 ein 18-jähriger Pkw-Fahrer. Er war mit seinem Pkw auf der L 1110 aus Rtg. Hummelshain kommend in Rtg. Kahla unterwegs. In Höhe des Abzweiges nach Schmölln kam er mit seinem Pkw von der Straße ab, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach in einem angrenzenden Feld zum liegen. Der 18-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren