LPI-J: Alkoholisierter Fahrradfahrer
Apolda (ots)
Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Am Brückenborn in Apolda. Eine Verkehrskontrolle ergab, dass die männliche Person unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erzielte einen Wert von 1,81 Promille. Eine entsprechende Anzeige, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, erwartet ihn nun.
