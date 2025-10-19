LPI-J: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Jena (ots) - Glück hatte am 17.10.2025 ein 18-jähriger Pkw-Fahrer. Er war mit seinem Pkw auf der L 1110 aus Rtg. Hummelshain kommend in Rtg. Kahla unterwegs. In Höhe des Abzweiges nach Schmölln kam er mit seinem Pkw von der Straße ab, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach in einem angrenzenden Feld zum liegen. Der 18-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4 ...

