Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der öffentlichen Suche nach vermisstem Kind
Iserlohn (ots)
Ursprüngliche Meldung:
" Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger" Vom 28.08.2025, 11.34 Uhr
Die Gesuchte wurde am heutigen Abend durch die Bundespolizei in Osnabrück wohlauf angetroffen. Die Suche wurde daher eingestellt. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell