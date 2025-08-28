PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunktkontrollen nach Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Heute kam es erneut zu Kontrollen im Zusammenhang mit der Sperrung der Rahmedetalbrücke. 46 Fahrzeuge über 3,5t wurden hierbei kontrolliert, 19-mal lagen Verstöße gegen die Durchfahrtsverbote vor, 17-mal waren davon Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung betroffen. 12 der 46 verstießen zudem gegen Vorschriften der Fahrzeugtechnik, von ihnen waren 5 im Ausland zugelassen. 5-mal wurde gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen, 4-mal war die Ladungssicherung nicht korrekt vorhanden. In 5 Fällen wurden Fahrzeuge wegen Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit gleich vor Ort stillgelegt, für sie war die Fahrt zu Ende - alle Stillgelegten waren außerhalb Deutschlands zugelassen. Erfreulich: Alkohol und Drogen wurden niemandem nachgewiesen, nur eine Person wurde zudem am Handy erwischt (Autofahrer mit einbezogen). Auch Lasermessungen in der Umgebung fanden statt - hier blitzte es 195-mal. 37 Fahrer erwartet zudem ein Verwarngeld, weil sie "Anlieger frei" - Anordnungen missachteten. Auch künftig werden die Kontrollen zur für die Sicherheit im Verkehr stattfinden - es wird berichtet. (lubo)

