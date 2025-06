Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht! - Betrüger am Telefon

Schmalkalden/Bad Liebenstein (ots)

Mindestens zehn Mal riefen Betrüger im Laufe des Mittwochs Senioren in Schmalkalden und Bad Liebenstein an. Sie gaben sich am Telefon als Polizisten bzw. Kriminalpolizisten aus und stellten sich zum Teil mit erfundenen Namen, Dienstgraden und Dienstnummern vor. Mit der Masche, dass bei in der Nähe festgenommenen Einbrechern die Daten der Angerufenen (auf einem USB-Stick/einer Liste) aufgefunden worden waren, versuchten die Täter an Informationen zu Wertgegenständen, Schmuck und Bargeld, welche die Senioren zu Hause aufbewahren, zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkten alle den Betrug und machten keine Angaben. Eine Frau sagte während des Telefonats, dass ihr die Situation komisch vorkommt, woraufhin der Täter ihr drohte, sie persönlich abzuholen, wenn sie nicht mitarbeitet. Sie legte daraufhin auf. Seien auch Sie misstrauisch! Die echte Polizei befragt Sie nicht am Telefon zu ihren Wertgegenständen und finanziellen Mitteln. Geben Sie diese privaten Informationen und ihre Wertsachen niemals an Unbekannte heraus. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell