LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
Am 19.10.2025, gegen 04:05 Uhr, kam es in der Berggasse in der Ortslage Liebstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein Anwohner vernahm einen lauten Knall und sah einen silberfarbenen Pkw in Richtung Sachsenhausen davonfahren. Der Anwohner musste folglich feststellen, dass der Unfallflüchtige 2 Pkw, welche am Fahrbahnrand abgeparkt standen, aufeinander schob und erheblichen Sachschaden verursachte. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)
