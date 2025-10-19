PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am 19.10.2025, gegen 04:05 Uhr, kam es in der Berggasse in der Ortslage Liebstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein Anwohner vernahm einen lauten Knall und sah einen silberfarbenen Pkw in Richtung Sachsenhausen davonfahren. Der Anwohner musste folglich feststellen, dass der Unfallflüchtige 2 Pkw, welche am Fahrbahnrand abgeparkt standen, aufeinander schob und erheblichen Sachschaden verursachte. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 19.10.2025 – 07:41

    LPI-J: Alkoholisierter Fahrradfahrer

    Apolda (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Am Brückenborn in Apolda. Eine Verkehrskontrolle ergab, dass die männliche Person unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erzielte einen Wert von 1,81 Promille. Eine entsprechende Anzeige, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, erwartet ihn nun. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:40

    LPI-J: Gartenhaus abgebrannt

    Apolda (ots) - Zu einem Gebäudebrand wurden Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, gleich mehrere Freiwillige Feuerwehren in eine Gartenanlage nach Bad Sulza gerufen. Ein Gartenhaus stand dort im Vollbrand und das Feuer griff auf ein benachbartes Poolhaus über. Die Feuerwehren konnten den Brand durch zügiges und engagiertes Handeln schnell löschen. Eine großangelegte Suche mit Polizeihubschrauber und überregionalen Polizeikräften, nach einem möglichen flüchtigen Täter, ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:13

    LPI-J: Alkohol im Straßenverkehr

    Jena (ots) - Die Polizei aus Stadtroda wurde am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gerufen. In der Straße "Zum Weihertal" in Stadtroda war ein Pkw Renault, gesteuert von einem 26-jährigen Mann, gegen 00:05 Uhr von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 26-jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer des Pkw deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein erster Test ...

    mehr
