LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - Die Polizei aus Stadtroda wurde am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gerufen. In der Straße "Zum Weihertal" in Stadtroda war ein Pkw Renault, gesteuert von einem 26-jährigen Mann, gegen 00:05 Uhr von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 26-jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer des Pkw deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein erster Test ...

