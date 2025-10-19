LPI-J: Werkzeuge und Baumaschinen in Weimar entwendet
Weimar (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Weimar, in der Bonhoefferstraße von der Ladefläche eines abgeparkten LKW Baumaschinen im Wert von knapp 9000 Euro entwendet. Hierzu wurde die Ladefläche geöffnet und unter anderen eine Rüttelplatte, ein Stampfer und ein Fugenschneider entwendet. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell