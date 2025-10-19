Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht auf der L1052 bei Hohenfelden

Weimar (ots)

Über ein auffälliges Fahrzeug, welches sich nach dem Überfahren eines Verkehrsschildes am Abzweig Hohenfelden auf der Landstraße 1052 entfernt hat, wurde die Polizei Weimar am Freitag nachmittag informiert. Hier fuhr die 93-Jährige Fahrzeugführerin mit abgerissener Frontschürze weiter und konnte schlussendlich in der Ortslage Gügleben festgestellt werden, da das Fahrzeug auf Grund massiver Schäden nicht mehr weiter fuhr. Das Eintreffen der Polizei konnte die Fahrzeugführerin nicht nachvollziehen, da sie nach ihren Angaben weder den Unfall noch die Beschädigungen am Fahrzeug mitbekommen habe. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht einer Fahruntüchtigkeit dermaßen, dass neben dem Verfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht auch ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Der Gesamtschaden an der Verkehrsinsel und Schild wird auf 1000 Euro geschätzt.

