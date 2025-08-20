PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (830) Graffitis angebracht - Festnahme

Nürnberg (ots)

Die Polizei nahm in der Nacht zum Mittwoch (20.08.2025) einen 26-Jährigen im Nürnberger Stadtteil Gostenhof fest. Der Mann hatte zuvor an mehreren Örtlichkeiten Schriftzüge angebracht.

Gegen 02:00 Uhr meldete eine aufmerksame Passantin der Polizei einen Mann, der ein Fensterbrett in der Saldorferstraße bemalte. Als die Zeugin ihn ansprach, flüchtete der zunächst Unbekannte. Die Polizeibeamten konnten den 26-Jährigen aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung kurze Zeit später in der Spengler Straße festnehmen. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann Lackstifte und stellten diese sicher.

Die Beamten stellten vor Ort weitere Schmierereien in der Bärenschanzstraße, Fürther Straße und der Spengler Straße fest, die dem 26-Jährigen zuzuordnen sind.

Der durch die Schriftzüge entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei leitete gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 09:53

    POL-MFR: (829) Kriminalpolizei Ansbach ermittelt nach Werkstattbrand

    Ansbach (ots) - Am späten Dienstagabend (20.08.2025) führte der Brand in einem Ansbacher Autohaus zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW), der bis in die Morgenstunden andauerte. Die Kriminalpolizei Ansbach übernimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache. Gegen 21:15 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein, die ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 23:20

    POL-MFR: (828) Kleintransporter erfasste Radfahrer - 62-Jähriger tödlich verletzt

    Altdorf b. Nürnberg (ots) - Im Bereich von Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) ereignete sich am Dienstagabend (19.08.2025) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter erfasste einen 62-jährigen Radfahrer und verletzte diesen hierdurch tödlich. Der Verkehrsunfall war der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 19:15 Uhr gemeldet worden. Auf der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:27

    POL-MFR: (827) Scheune brannte aus - Kriminalpolizei ermittelt

    Bad Windsheim (ots) - Im Bad Windsheimer Ortsteil Humprechtsau (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) geriet am Dienstagmorgen (19.08.2025) eine Scheune in Brand. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Anwohnerin hatte gegen 09:45 Uhr den Brand der Scheune bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten bei ihrem Eintreffen feststellen, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren