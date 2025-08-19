PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (827) Scheune brannte aus - Kriminalpolizei ermittelt

Bad Windsheim (ots)

Im Bad Windsheimer Ortsteil Humprechtsau (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) geriet am Dienstagmorgen (19.08.2025) eine Scheune in Brand. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine Anwohnerin hatte gegen 09:45 Uhr den Brand der Scheune bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten bei ihrem Eintreffen feststellen, dass die Scheune bereits vollständig in Flammen stand. Den Feuerwehren gelang es den Brand zu löschen, allerdings konnte hierbei nicht verhindert werden, dass die Scheune vollständig ausbrannte und das Dach einbrach.

Menschen oder Tiere kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Lösch- und Räumarbeiten mussten um den Brandort diverse Verkehrssperren eingerichtet werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizei Ansbach werden ihre Ermittlungen in den Nachmittagsstunden am Brandort aufnehmen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:05

    POL-MFR: (826) Einbruch in Bar - Zeugenaufruf

    Fürth (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (17.08.2025) bis Montag (18.08.2025) drangen Unbekannte in eine Bar in der Fürther Innenstadt ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 02:30 Uhr (Sonntag) und 13:00 Uhr (Montag) Zugang zu der Bar in der Königstraße. Im Innenraum öffneten sie mehrere Schubladen und brachen einen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 22:26

    POL-MFR: (825) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 18.08.2025

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (18.08.2025) fanden im Nürnberger Norden mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei musste wiederholt einschreiten, um den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu gewährleisten und Auseinandersetzungen von Versammlungsteilnehmern zu verhindern. Unter dem Motto "Nie wieder still - Gemeinsam für Deutschland!" ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:40

    POL-MFR: (824) Fahndung nach Einbrechern in Weiherhaus - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

    Nürnberg (ots) - Im Nürnberger Stadtteil Weiherhaus überraschten Hausbewohner in der Nacht zum Montag (18.08.2025) zwei Einbrecher, denen zunächst unerkannt die Flucht gelang. Die Kriminalpolizei bittet im Zuge ihrer Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 03:15 Uhr verständigte die Hausbewohnerin eines Wohnanwesens am Schwedengraben die Polizei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren