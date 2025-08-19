Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (826) Einbruch in Bar - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (17.08.2025) bis Montag (18.08.2025) drangen Unbekannte in eine Bar in der Fürther Innenstadt ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 02:30 Uhr (Sonntag) und 13:00 Uhr (Montag) Zugang zu der Bar in der Königstraße. Im Innenraum öffneten sie mehrere Schubladen und brachen einen Geldspielautomaten auf. Die Täter entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth führte vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

