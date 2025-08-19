PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (826) Einbruch in Bar - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (17.08.2025) bis Montag (18.08.2025) drangen Unbekannte in eine Bar in der Fürther Innenstadt ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 02:30 Uhr (Sonntag) und 13:00 Uhr (Montag) Zugang zu der Bar in der Königstraße. Im Innenraum öffneten sie mehrere Schubladen und brachen einen Geldspielautomaten auf. Die Täter entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth führte vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 22:26

    POL-MFR: (825) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 18.08.2025

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (18.08.2025) fanden im Nürnberger Norden mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei musste wiederholt einschreiten, um den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu gewährleisten und Auseinandersetzungen von Versammlungsteilnehmern zu verhindern. Unter dem Motto "Nie wieder still - Gemeinsam für Deutschland!" ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:40

    POL-MFR: (824) Fahndung nach Einbrechern in Weiherhaus - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

    Nürnberg (ots) - Im Nürnberger Stadtteil Weiherhaus überraschten Hausbewohner in der Nacht zum Montag (18.08.2025) zwei Einbrecher, denen zunächst unerkannt die Flucht gelang. Die Kriminalpolizei bittet im Zuge ihrer Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 03:15 Uhr verständigte die Hausbewohnerin eines Wohnanwesens am Schwedengraben die Polizei. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:54

    POL-MFR: (823) Vandalismus im Skatepark Oberasbach - Zeugenaufruf

    Stein (ots) - Unbekannte haben im Skatepark Oberasbach (Lkrs. Fürth) am Samstagmorgen (16.08.2025) einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Hinweise. Eine Zeugin, der gegen 09:30 Uhr ein brennender Schutthaufen im Bereich des Skateparks in der Jahrstraße aufgefallen war, hatte die Feuerwehr verständigt. Deren ...

    mehr
